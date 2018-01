Sorteio da Nota Fiscal Paulista distribuirá R$ 12 milhões

A partir desta terça-feira, 30, as cerca de 890 mil pessoas que aderiram ao regulamento do sorteio da Nota Fiscal Paulista podem consultar a quantidade e os número dos bilhetes com os quais concorrerão no segundo sorteio do programa, marcado para 15 de janeiro. Segundo a Secretaria da Fazenda, serão distribuídos R$ 12 milhões em prêmios, que variam de R$ 10 a R$ 50 mil. As informações sobre os bilhetes estão disponíveis no site da secretaria. Cada R$ 100 em compra dão direito a um bilhete. O sorteio irá considerar os documentos fiscais emitidos entre julho e setembro deste ano. Foram gerados 21.670.371 bilhetes.