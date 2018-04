Sorocabana será cedido hoje à Prefeitura

Pelo acordo, o Município assumirá a área e poderá reabrir o hospital, fechado desde setembro de 2010, após suspeita de má utilização de recursos públicos.

A unidade era particular, mas recebia repasses municipais para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a posse do terreno, a Prefeitura pode iniciar o processo de municipalização do prédio.

Se a ação correr rápido na Justiça, o Sorocabana poderá se tornar o único hospital entregue pela gestão Gilberto Kassab (PSB), que prometeu construir três até o fim deste ano. / ADRIANA FERRAZ