Sorocaba vai fechar bares às 23 horas

Bares, restaurantes e estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas terão de fechar às 23 horas, a partir de janeiro, em Sorocaba (SP). O projeto que institui a lei seca para reduzir a criminalidade deve ser enviado à Câmara neste mês. O prefeito Vitor Lippi (PSDB) já discutiu o assunto com a Câmara. Donos de estabelecimentos que desejarem funcionar após as 23 horas terão de requerer um alvará especial. O prefeito inspirou os estudos numa lei que vigora há oito anos em Diadema, no ABC paulista.