Sorocaba terá de reabrir ruas exclusivas As mais de 20 ruas de bairros nobres de Sorocaba, no interior paulista, que foram fechadas há cerca de dez anos e se tornaram vias exclusivas dos moradores terão de ser reabertas. O juiz Alexandre Dartanhan de Mello, da Vara da Fazenda Pública, determinou a revogação da Lei Municipal 6.144/2001 que autorizava o fechamento por motivo de segurança. O juiz acatou o argumento do promotor Jorge Alberto de Oliveira Marum de que a lei criou privilégio para uma minoria em detrimento da população.