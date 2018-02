Sorocaba terá câmeras em 34 vias contra furtos Um projeto da prefeitura de Sorocaba prevê a instalação de uma "muralha virtual" no entorno da cidade de 600 mil habitantes a partir de janeiro de 2014: 34 vias serão monitoradas por 41 câmeras. As imagens estarão interligadas a um banco de dados do Ministério da Justiça. O objetivo é aumentar a segurança e coibir principalmente o furto de veículos, crime de maior incidência na cidade. O número de furto e roubo de veículos saltou de 2.374, em 2011, para 3.134 no ano passado, segundo a Secretaria da Segurança Pública.