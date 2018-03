Sorocaba investiga doença após enchente Seis casos suspeitos de leptospirose foram registrados em Sorocaba, no interior paulista, desde o dia 1.º de janeiro. A cidade vem sofrendo alagamentos desde o início de dezembro do ano passado. Os pacientes apresentaram sintomas compatíveis com a doença, mas ainda aguardam o resultado dos exames, que devem ficar prontos na próxima semana. Em 2010, foram confirmados 13 casos da doença na cidade, segundo informações da prefeitura.