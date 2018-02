Sorocaba decreta luto por morte de jovens em acidente

SOROCABA - O prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), decretou nesta segunda-feira, 7, luto oficial pela morte dos seis jovens atropelados no domingo, na Rodovia Raposo Tavares. O prefeito compareceu ao velório de dois dos jovens e conversou com os familiares. As famílias dos outros jovens mortos receberam telegramas de solidariedade. Na Câmara, o vereador Marinho Marte (PPS) protocolou requerimento pedindo informações sobre se a festa rave em que os jovens estavam antes da tragédia tinha alvará da prefeitura.

Segundo ele, uma lei municipal exige que eventos com a participação de menores de idade sejam autorizados após comunicação à Polícia Civil, Polícia Militar e Vara da Criança e da Juventude. À tarde, um grupo de jovens realizou uma manifestação em memória das vítimas e pela paz no trânsito, no terminal Santo Antonio de ônibus urbanos. Os jovens se organizaram também para doar sangue às vítimas que seguem internadas. Mais de 500 pessoas compareceram durante o dia ao hemocentro local.