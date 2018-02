Sophia Alckmin faz homenagem a irmão morto em acidente

A filha de Geraldo Alckmin, Sophia, publicou uma mensagem em seu perfil no Facebook sobre o irmão, Thomaz Alckmin, morto na última quinta-feira após um acidente de helicóptero em Carapicuíba. Nesta segunda, Thomaz completaria 32 anos.

No texto, Sophia diz que o "coração já está apertado de saudades, mas cheio de histórias boas para relembrarmos". Ela relata que o irmão caçula era "o mais aventureiro e destemido" entre os três filhos do governador.

Sophia diz ainda que reza por ele e pelos amigos que morreram no acidente e agradece as mensagens de apoio. "Me emociono lendo tantas mensagens, em sua maioria de pessoas que nem conheço, deixando ao menos uma palavra de apoio. Saibam que elas fazem sim muita diferença neste momento".