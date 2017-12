Soninha Francine faz desabafo no Twitter

A subprefeita da Lapa, Soninha Francine, fez um pedido inusitado no Twitter nesta manhã: "Sem incêndio hj, por favor? Obrigada". No último final de semana, a região sob a administração dela teve dois incêndios. Um deles, ontem, de grandes proporções.

Soninha é responsável pela área que abrange a favela Diogo Rodrigues, no Jaguaré, que teve 350 barracos incendiados neste domingo. Além disso, também está sob a sua jurisdição as imediações do shopping Bourbon, na zona oeste, que registrou um princípio de incêndio no sábado.

Até agora, nenhum membro do Twitter respondeu ao pedido ou entrou no coro.