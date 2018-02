Sônia Braga brilha no penúltimo dia O penúltimo dia de SPFW começou com o desfile da coleção masculina de Alexandre Herchcovitch, nos Jardins. Inspirado pela caça e a pesca, o estilista levantou um acampamento fashion e mostrou coleção utilitária, com direito a bolsos, referências militares e chapéus. Já a Neon continuou a apostar em estampas psicodélicas e ultracoloridas.