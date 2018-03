Sonhos não se limitam só ao noivado

A saída é oferecer diversas opções para que o pedido combine com a personalidade do pretendente. Eles trabalham com dois tipos de clientes: os que já tem uma ideia de pedido formada e que gostariam de executá-la e os que estão em busca de ideia. Para os indefinidos, a empresa oferece pacotes pré-montados. O "Modern", por exemplo, utiliza tendências com flash mobs. Por outro lado, o "Classic", para casais mais reservados, dá a ideia de pedir em um restaurante, acompanhado por um espumante e músicos.

Já a empresa Jazz Side busca concretizar sonhos que, como os pedidos de casamento, envolvem superproduções. Quem quiser fazer um ensaio com J.R. Duran, fotógrafo de celebridades como a modelo Gisele Bündchen, ou mesmo um tour por castelos privados na Europa, pode fazê-lo desde que esteja disposto a pagar uma pequena fortuna.

"Nossa agência cuida do entretenimento da vida do cliente. Os serviços são variados e o pagamento também. Tem quem faça um pacote ou quem contrate apenas um serviço", afirma o sócio da empresa Pedro Opice.

Um casal de São Paulo solicitou a participação na cerimônia do Oscar. "Eles conseguiram, em 2010, mas esse é um dos acessos mais caros. Custou US$ 48 mil", diz Opice. Para concretizar os sonhos dos clientes, a empresa faz parceria com agências internacionais.

Há os que desejam reviver uma cena de cinema, o que custa a partir de R$ 30 mil. O mesmo valor é mínimo para fechar um castelo na França por um fim de semana para 20 pessoas, com tudo incluso. Um fã de tênis pagou mais de R$ 60 mil por uma partida com o americano Pete Sampras. Por esse valor, dá até para acompanhar a gravação em estúdio de um cantor a sua escolha. / A.F, B.F.S. e M.R.