Soma de 500 m a túnel no Butantã agrada moradores Após dois anos, a Prefeitura retomou, em 27 de agosto, o contato com moradores do Butantã e propôs acréscimo de 500 metros ao túnel que ligará as avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Jorge João Saad, no Butantã, zona oeste. O novo traçado, de 1,2 km, evita a desapropriação da Praça Elis Regina. Mas os moradores ainda temem que a outra saída do túnel cause danos ao Parque da Previdência. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano garante que o parque não será afetado.