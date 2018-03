Solução tem de extrapolar esfera ambiental Os níveis crescentes nas medições de poluição devem ser encarados como sinal de alerta. A situação já foi pior, sobretudo na década de 1980, mas depois os índices estagnaram e começaram a cair. Em São Paulo, o recrudescimento tem como causa principal o aumento da frota de veículos e um padrão de mobilidade que privilegia o transporte individual motorizado. Por isso, a solução deve extrapolar a esfera ambiental. Discutir qualidade do ar é discutir transporte motorizado. Nas grandes cidades do mundo, fala-se em tirar espaço dos carros para melhorar a qualidade de vida. E a poluição está incluída nisso. A principal solução é quase óbvia: investimento em transporte coletivo e no não motorizado.