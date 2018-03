Solução exige cuidar da erosão, tratar lixo e criar túnel para cheias

Entretanto, para combater o assoreamento dos nossos cursos d"água - pois, além dos Rios Tietê e Pinheiros, a maioria dos córregos e ribeirões e muitos piscinões estão parcialmente comprometidos -, o Estado deveria também investir na prevenção da erosão. A legislação não coíbe efetivamente a erosão, permitindo que ruas e obras de terraplenagem sejam feitas sem controle. Em outros países, o empreendedor recebe uma licença para construir, na qual se especifica o prazo máximo que uma escavação pode permanecer sem tratamento contra a erosão.

O segundo problema a enfrentar é o lixo, muito mais difícil de resolver. Em algumas favelas brasileiras, uma solução foi "comprar o lixo" - ou seja, criar postos de troca que forneciam vale-transporte ou outras facilidades, conforme o volume do lixo depositado.

A solução definitiva para as enchentes paulistanas, porém, depende da superação de uma camada de rocha muito dura, que impediu o aprofundamento do leito do Rio Tietê acima de Barueri. As enchentes em São Paulo são obras da natureza e, por esse motivo, muito anteriores à ocupação humana, que apenas agravou o problema. Para superar essa camada, é necessária a construção de um túnel para conduzir parte da enchente. Soluções similares foram adotadas em Cidade do México, Chicago, Tóquio e outras.

GEÓLOGO E PROFESSOR VISITANTE DA UNICAMP