Soltos militares que deram jovens a tráfico O tenente Vinicius Ghidetti de Moraes Andrade e o sargento Leandro Maia Bueno, que entregaram três jovens do Morro da Providência, no centro do Rio, a traficantes rivais para serem mortos, em 2008, foram soltos por decisão da 7.ª Vara Criminal Federal. O juiz Erik Navarro Wolkart disse que a nova Lei 12.403 restringe os casos de prisão preventiva. As famílias das vítimas cobram rapidez no julgamento.