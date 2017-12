Solto após ejacular em mulher no ônibus, homem repete ato e é preso novamente

O homem que foi solto na quarta-feira, 30, após ser detido por ejacular em uma jovem dentro de um ônibus, foi preso novamente por estupro na manhã de sábado, 2. Diego Ferreira de Novais, de 27 anos, assediou outra mulher por volta das 8h30 deste sábado, desta vez em um ônibus que passava pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na região do Jardim Paulista, zona sul paulistana. Pela segunda vez em menos de uma semana, ele foi impedido por passageiros de sair do ônibus, e encaminhado ao 78.º DP (Jardins).

Segundo a tenente Stephanie Cantoia, a vítima tem entre 30 e 40 anos e estava a caminho do trabalho no momento do ataque. Ela relatou que estava sentada, quando o agressor se posicionou ao seu lado e começou a se tocar nas partes íntimas. Ela percebeu o que estava acontecendo e tentou levantar, já gritando para pedir ajuda, mas o agressor a segurou enquanto continuava a se masturbar. Os passageiros detiveram o homem e o seguraram até a chegada da polícia.

A tenente ressaltou que ele não resistiu à prisão e relatou o assédio. “Disse que tem problemas mentais e precisa de ajuda. A vítima estava muito abalada, mas quem não ficaria? Ninguém imagina passar por esse tipo de situação enquanto está indo para o trabalho.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Insanidade. O delegado Rogério Nader pediu instauração de incidente de insanidade mental para o agressor. Ele será levado para a cadeia do 2.º DP e ficará segregado dos demais presos. “Ele aparenta e disse ter problemas psiquiátricos. Nesse caso, pelo passado dele e por representar um risco para a sociedade, pedi a prisão.” Segundo o delegado, se não for acolhido o pedido de incidente de insanidade mental, será solicitada a prisão preventiva.

A vítima deixou a delegacia às 11h40, sem falar com a imprensa. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que Novais foi “preso em flagrante pela Polícia Militar e acusado de estupro consumado”. Esta é a quarta vez que o suspeito acaba detido por estupro; o homem também já responde por 13 casos de ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor, segundo a SSP. O agressor seria encaminhado a uma audiência de custódia em um prazo de 24 horas.

Novais tem agora 17 passagens semelhantes na polícia, em oito anos. O seu modus operandi é o mesmo: dentro do ônibus, ele se aproxima da vítima, mostra o pênis e, eventualmente, passa o órgão nela ou ejacula. O ataque anterior aconteceu na terça. Novais foi libertado no dia seguinte, em audiência de custódia. Para o juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, não havia elementos para enquadrá-lo por estupro. Amaral entendeu não ter havido violência na ocorrência, posição que contou com a concordância do promotor Márcio Takeshi Nakada.

Essa decisão foi seguida por críticas dos que acreditam que, diante da recorrência da prática, o resultado da audiência poderia ter sido outro que não a liberdade. Como o Estado mostrou no sábado, a Procuradoria-Geral e o Tribunal de Justiça saíram em defesa da decisão e solicitaram a mudança no enquadramento legal de estupro. Nova audiência de Custódia de Novais deve ocorrer ainda neste domingo, 3. / COLABOROU TULIO KRUSE