Solo de indústrias será próximo foco De acordo com a Cetesb, as próximas prioridades em relação a áreas contaminadas serão analisar o terreno das indústrias com mudança de uso de solo e as indústrias que utilizam solventes. A companhia também explicou que o aumento constante de áreas contaminadas é causado pela ação rotineira de fiscalização e licenciamento. Entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, houve um aumento de 48% de áreas reabilitadas - para 163 terrenos. / F.N.