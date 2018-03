Soldado morre baleado no Complexo do Alemão O soldado da Brigada Paraquedista do Exército Irving Vianna Martins dos Santos morreu após ser baleado na cabeça na tarde de segunda-feira no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Segundo a Assessoria de Comunicação da Força de Pacificação, o disparo foi acidental. Mas, de acordo com parentes, a primeira versão do Exército foi de que o soldado havia sido atingido durante tiroteio com criminosos. Esta foi a primeira baixa entre os militares desde a ocupação do Complexo da Penha e do Alemão, no dia 28 de novembro.