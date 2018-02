Soldado morre após treinamento do Bope O soldado da Polícia Militar Eduardo Marcelo Medeiros dos Santos, de 28 anos, morreu na madrugada de ontem, após sentir-se mal durante treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na sede da unidade, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Outros três policiais também foram internados durante o treinamento, mas já tiveram alta.