Soldado mata colega com tiro acidental Um soldado do Exército morreu ontem de manhã após levar um tiro acidental na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio. Jair Silva da Rosa, de 19 anos, foi atingido no pescoço por um tiro de fuzil disparado acidentalmente por outro soldado. Os dois eram do 2.º Regimento de Cavalaria de Guardas e preparavam o armamento, em procedimento de rotina, antes de entrar em serviço. Rosa era casado e deixou uma filha de 2 anos. O Exército prendeu em flagrante o autor do disparo e o caso será investigado.