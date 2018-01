Soldado é o 1° preso suspeito de participar de maior chacina de SP

SÃO PAULO - Um soldado integrante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) está preso administrativamente sob suspeita de envolvimento na chacina de Osasco e Barueri, que deixou 18 mortos no dia 13 de agosto.

O PM foi reconhecido por uma fotografia mostrada a uma testemunha, que o identificou como autor dos disparos que feriu uma pessoa na Rua Suzano, no bairro Vila Menck, em Osasco, um dos 10 pontos do ataque. Ele é o primeiro suspeito preso nas investigações do caso.

O ataque na Rua Suzano deixou dois feridos e foi o sétimo ponto da chacina, às 22h na noite das mortes. A força-tarefa que investiga as mortes acredita que todos os homicídios tenham sido praticado por três grupos, ligados entre si.

Além da prisão, a Justiça Militar expediu mandado de busca e apreensão na residência do policial e de outros 17 PMs, além de um civil.