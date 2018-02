SÃO PAULO - Um soldado do Exército foi encontrado morto com um tiro na noite da última segunda-feira, por volta das 20h, em Lorena, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Segundo informações do Exército, a vítima, de 22 anos, fazia parte do 1º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no 1ºdistrito Policial de Lorena.