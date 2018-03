Soldado do Exército é preso sob suspeita de roubo na Vila Olímpia

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois homens, entre eles o soldado do Exército Alison Rafael Lima, de 19 anos, foram presos no fim da noite de segunda-feira, suspeitos de roubarem uma Mitsubishi Outlander prata na região da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Um terceiro assaltante, o único armado, conseguiu fugir.

Acionados pela vítima, que havia sido roubada na Rua Fiandeiras, policiais militares do 12º Batalhão encontraram o trio abandonando o veículo na Avenida dos Bandeirantes, altura do número 700. Segundo a polícia, o carro possui rastreador e teria sido bloqueado via satélite.

O criminoso armado escapou dos policiais após atirar contra a viatura e roubar um Corsa preto, abandonado posteriormente na Avenida Ricardo Jafet, em frente a um conjunto Cingapura, na Água Funda, também zona sul.

Detido, o soldado negou participação no roubo, mas, segundo a polícia, suas roupas eram iguais às relatadas pela vítima. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, nas Monções.

A Polícia do Exército foi acionada e deve transferir o soldado ao quartel de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 15.