Soldado da Rota é morto a tiros no Butantã

Notícia atualiza às 13h15

SÃO PAULO -

Um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 27, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3303, no Butantã, zona oeste de São Paulo.

A Polícia Militar informou que recebeu um chamado de homem ferido em via pública às 5h56 ao e encontrou André Peres de Carvalho, de 40 anos, caído no chão ao lado de seu carro. A Secretaria de Seguraça Pública (SSP) informou que ele estava com três tiros de uma espingarda calibre 5.56. O soldado, que estava de folga, foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Universitário, da Universidade de São Paulo (USP), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, Carvalho estava na corporação havia 20 anos e pertencia ao 1º Batalhão de Choque. As circunstâncias do crime não foram informadas. O caso foi registrado no 93 º DP (Jaguaré) como homicídio simples e seria investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Mudanças. Na quarta-feira, 26, o governo trocou o comando das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). O tenente-coronel Nivaldo César Restivo, homem de confiança do secretário Antonio Ferreira Pinto, titular da pasta da Segurança Pública, substituirá o tenente-coronel Salvador Modesto Madia.

Ainda ontem outros 76 tenentes-coronéis foram deslocados de função e foi anunciada uma operação policial de combate e prevenção à criminalidade no Estado. Ao todo, mais 25 mil policiais, além do efetivo normal, estarão nas ruas de São Paulo - 8 mil somente na capital -, na maior ação semelhante feita durante o governo de Geraldo Alckmin (PSDB).