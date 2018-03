Soldado da PM é preso após assaltar pedestres em SP

SÃO PAULO - Um soldado da Polícia Militar foi preso, no final da noite de sexta-feira, 18, após assaltar três pedestres nos bairros da Vila Ré e Itaquera, na zona leste de São Paulo.

À paisana, com a arma em punho e pilotando uma Honda Twister amarela, o soldado, cujo nome e local onde é lotado não foram informados pela polícia, foi perseguido por policiais militares ds 3ª Companhia do 39º Batalhão por algumas avenidas da região de Itaquera após uma das viaturas localizar a moto depois que uma das vítimas, da qual o soldado roubo uma pasta contendo um notebook, ligou para o 190.

A perseguição se deu por várias vias, entre elas as avenidas Caititu, Campanella e Águia de Haia. Na terceira o soldado acabou preso. Ao ser levado para o plantão do 64º Distrito Policial, cujo delegado se recusou a passar qualquer informação para a imprensa, o policial encontrou com o proprietário do notebook, que reconheceu o acusado, a moto e o objeto roubado. O soldado foi preso em flagrante.