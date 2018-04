Solapamento bloqueia faixas de ônibus da Avenida Nove de Julho

SÃO PAULO - Um solapamento causado nesta segunda-feira, 23, interdita as faixas exclusivas de ônibus na Avenida Nove de Julho, na altura do cruzamento com a Rua Professor Picarolo, na região da Bela Vista, em São Paulo.

Devido ao problema, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela região. A empresa disse que apura o que teria causado a cratera.

O buraco ocupa os dois sentidos da via e os ônibus estão sendo desviados para as outras faixas. Não há previsão para liberar o local.