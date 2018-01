Solapamento bloqueia duas faixas da Avenida do Estado, zona norte de SP

SÃO PAULO - Duas faixas da Avenida do Estado, no sentido Santana (zona norte de São Paulo), estão bloqueadas desde as 14h45 desta segunda-feira, 18, na altura da Avenida Santos Dumont, devido a um solapamento ocorrido na pista. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a região, já que apenas três das cinco faixas da via estão liberadas para o trânsito.

Por causa do acidente, a alça de acesso da Marginal do Tietê para a ponte das Bandeiras foi fechada para o tráfego de carros. Somente ônibus passam pelo local nesta tarde. Uma alternativa para quem segue no sentido Santana é utilizar a Avenida Cruzeiro do Sul.

A Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras não informou as causas do solapamento.