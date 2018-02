Sol predominará durante o domingo de eleições na capital paulista

SÃO PAULO - O clima na capital paulista durante o domingo de eleições será de calor abafado com pequena possibilidade de chuva na zona sul, diz a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros registrarão máxima de até 34ºC.

A estimativa é de ligeira elevação nas temperaturas a partir de sábado, 6. A redução da nebulosidade traz temperatura máxima esperada em torno dos 33ºC. O índice mínimo previsto é de 19ºC, durante a madrugada.

No domingo, 7, o dia será de calor estável, espera o Inmet. A temperatura mínima não fica abaixo dos 20ºC. Os termômetros devem atingir o pico aos 34ºC no início da tarde. Haverá aumento de nuvens no final do dia.

Ar seco. A umidade relativa do ar entra em declínio ao longo do final de semana, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O índice pode chegar à 30% - valor considerado de atenção pela Defesa Civil.

O aumento do calor dificulta a dispersão de poluentes e prejudica a qualidade do ar. Sem chuvas, a atmosfera acumula dióxido de carbono e propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.