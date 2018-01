Sol pode aparecer em SP alternando com pancadas de chuva

O sol pode aparecer nesta quinta-feira, 20, na capital paulista, alternando com pancadas de chuva, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A manhã começou com muitas nuvens sobre a cidade e ao longo do dia o tempo não muda muito e pode chover fraco a qualquer hora. A temperatura máxima deve atingir os 22ºC.

As chuvas fortes que atingiram várias cidades do interior paulista na terça à noite e nesta madrugada perderam força e não atingiram a São Paulo.

De acordo com o CGE, nesta manhã, chove de fraco na região de Campinas e na região da Serra da Mantiqueira. A chuva está mais forte no Vale do Paraíba, na região de Taubaté.