Sol pode aparecer em São Paulo em meio a muitas nuvens

A capital paulista terá um dia nublado, com poucas aberturas de sol durante esta quarta-feira, 26, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A frente fria se afasta, mais deixa ainda muita nebulosidade principalmente na faixa leste do Estado.

Segundo o CGE, as pequenas aberturas de sol não serão suficientes para elevar demais as temperaturas, que devem oscilar em torno dos 21ºC. O tempo começa a ficar mais firme a partir da tarde desta quarta e se mantém seco até o fim de semana, quando as temperaturas sobem gradativamente.