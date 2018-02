No sábado, o céu nublado predomina. Há previsão de muita chuva. Para o domingo, a expectativa ainda é de nuvens e chuva no litoral e na capital, e a máxima fica em 25°C. "Ou seja, praia só na sexta-feira", diz Josélia. Ela acrescenta que há risco de deslizamentos na região centro-leste do Estado, incluindo a Serra do Mar.