Sol e ar seco devem prevalecer no início da semana em SP

A manhã desta segunda-feira, 2, começou com céu nublado na capital paulista, com registro de neblina em alguns pontos da cidade, mas o sol logo apareceu. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o dia segue com tempo firme e a nebulosidade presente pela manhã deverá se dissipar nas próximas horas deixando o céu com poucas nuvens. As temperaturas devem subir, alcançando os 35ºC pela tarde. Devido à baixa umidade relativa do ar, não existe previsão para chuvas na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. O tempo não muda durante a semana, devendo continuar seco e quente.