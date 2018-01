Sol deve predominar nesta terça em São Paulo

A terça-feira, 4, começou com muita nebulosidade, devido aos ventos frios que sopram do oceano sobre a Região Metropolitana de São Paulo, deixando as temperaturas mais baixas durante a manhã.

Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), boa parte desta nebulosidade se dissipa ainda durante a manhã e o sol volta a aparecer mais firme, o que favorece a elevação das temperaturas que atingem a máxima de 21ºC no período da tarde.