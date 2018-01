Sol deve predominar nesta quinta na capital paulista

O sol deve predominar na capital paulista ao longo desta quinta-feira, 27, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Uma massa de ar seco vai ganhando força sobre o Estado de São Paulo, inibindo a formação de nuvens de chuva. Durante o dia a quantidade de nuvens diminui e o predomínio do tempo ensolarado faz os termômetros chegarem aos 24ºC no período da tarde.

Nos próximos dias, o tempo segue aberto e seco e sem previsão de chuvas. As tardes serão ensolaradas e com temperaturas agradáveis para os paulistanos. Entretanto, durante as noites e madrugadas a sensação de frio continua.