Sol deve predominar nesta quinta em São Paulo

O sol deve predominar nesta quinta-feira, 8, apenas com pouca variação de nuvens ao longo do dia na Capital paulista, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A manhã começou com tempo nublado e sem chuva e no decorrer do dia as temperaturas sobem e as máximas devem chegar aos 29ºC no período da tarde. Não há previsão de chuva. Nos próximos dias, a condição atmosférica favorece a elevação gradativa das temperaturas, porém as máximas não devem ultrapassar os 28ºC. As madrugadas continuam com temperaturas mais baixas e sensação de frio logo no início da manhã. Para sexta-feira, 9, retornam as pancadas isoladas de chuva, típicas da estação. A partir do início da próxima semana as temperaturas começam a ultrapassar os 30ºC, configurando assim uma condição mais típica de verão, com tardes ensolaradas e quentes e pancadas de chuva nos finais de tarde.