Sol deve predominar na maior parte do País no feriado

SÃO PAULO - O 1º de Maio deve ser de sol na maior parte do Brasil. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), não é esperada chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro - no máximo, variação de nebulosidade (poucas nuvens). Segundo o meteorologista Fábio Rocha, do CPTEC/INPE, é esperado tempo seco e ensolarado em vários outros Estados nesta quarta-feira, 1.

A temperatura promete ser elevada no Rio, com máxima de 31ºC na capital e 33ºC no norte do Estado. No oeste do Estado de São Paulo, a máxima é de 31ºC. Já a capital paulista deve ter máxima de 24ºC e mínima de 12ºC. A região onde se espera o maior frio em São Paulo é a Serra da Mantiqueira - em Campos do Jordão a temperatura pode cair a até 8ºC. Já no Rio, a região serrana tem mínima de 13ºC.

Na maior parte da região Centro-Oeste, do Sudeste e no norte do Paraná, a previsão é de tempo seco e bem ensolarado, com poucas nuvens. O tempo deve ser nublado no nordeste de Minas e no norte do Espírito Santo.

Têm previsão de chuva a região nordeste da Bahia, Alagoas, Sergipe e o interior de Pernambuco. Há também possibilidade de chuva forte em alguns Estados da Região Norte e também no Maranhão, no Piauí e no Ceará. No Sul, o tempo muda e deve chover no período da tarde nas áreas sul e centro-leste do Rio Grande do Sul e no sudeste de Santa Catarina. Nas demais áreas da região o tempo fica com sol e variação de nebulosidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O clima continuará quente no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte do Brasil. A temperatura máxima pode chegar aos 35ºC em pontos isolados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.