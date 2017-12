Sol deve predominar em SP e temperatura sobe nesta segunda

A segunda-feira, 22, começou com variação de nuvens, formação de nevoeiros e termômetros oscilando em torno de 10ºC na Grande São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o sol deve predominar durante a manhã, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas, que devem atingir os 24ºC.

Durante a tarde, os índices de umidade relativa do ar entram em declínio, mas não devem ficar abaixo dos 30%. As condições atmosféricas permanecem desfavoráveis para a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar na capital paulista.

O tempo não deve mudar e segue seco e estável na terça-feira, 23, com termômetros variando entre 12ºC e 24ºC. Já na quarta-feira, 24, a aproximação de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade, provocando pancadas de chuvas no período da tarde.