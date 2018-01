Sol deve predominar em São Paulo nesta terça-feira

A manhã desta terça-feira, 10, começou com poucas nuvens na capital paulista. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. As máximas hoje chegam aos 28ºC.

Para a quarta-feira, 11, o dia terá muita variação de nuvens e chuvas na forma de pancadas que se concentram no período da tarde. As temperaturas seguem estáveis e devem variar entre os 21ºC e 28ºC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Previsão no País

Uma área de convergência de umidade deixará o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva em boa parte do país nesta terça-feira, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As áreas mais afetadas serão o Rio, Minas, norte e nordeste de São Paulo, áreas serranas do Espírito Santo, em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal e em quase toda a Região Norte. Em algumas localidades das áreas citadas poderá chover forte.

No centro-oeste de Santa Catarina, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva que também poderá ser forte. O deslocamento de uma frente fria causará muitas nuvens e pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, principalmente entre o oeste e centro-norte e no sul e leste de Santa Catarina.

Nestas áreas também poderá chover forte. O dia ficará ensolarado em grande parte do Nordeste, exceto no sul do Maranhão, do Piauí e no oeste e sul de Bahia, onde poderá ocorrer pancadas isoladas de chuva. Nas outras áreas do país haverá sol e variação de nebulosidade. As temperaturas estarão estáveis.