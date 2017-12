Sol deve aparecer nesta segunda em SP

O sol deve voltar a aparecer entre muitas nuvens neste início de semana em São Paulo, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Com os períodos de abertura de sol, as temperaturas voltam a aumentar, chegando aos 28ºC, no período da tarde desta segunda-feira, 5. Na terça-feira, 6, as áreas de instabilidade causam pancadas de chuva de fim de tarde, típicas da próxima estação, o verão.

Uma nova frente fria volta a trazer chuvas fortes e diminuição do calor a partir da quarta-feira, 7. As chuvas devem prosseguir até a sexta-feira na capital, segundo a previsão do CGE.