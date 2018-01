Sol deve aparecer, mas chove à tarde em na capital paulista

O dia começou com tempo nublado na capital paulista, com temperaturas amenas nesta sexta-feira, 27. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece mas as temperaturas não sobem muito. O sol se alterna com chuva em forma de pancada rápida e isolada à tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A máxima prevista é de 27ºC durante a tarde.

Para o fim de semana são esperadas pancadas fracas de chuva à tarde no sábado, 28, e no domingo as pancadas ficam mais fortes, começando à noite e seguindo pela madrugada de segunda-feira, conforme explica o CGE.