Sol deve aparecer entre muitas nuvens nesta sexta em SP

A nebulosidade que cobre a cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 18, se dissipa ao longo do dia e o sol aparece entre poucas nuvens na Região Metropolitana, o que favorece a elevação das temperaturas e deixa a tarde com sensação de calor.

Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a máxima deve chegar a 29ºC, no período da tarde. A aproximação de uma nova frente fria aumenta a instabilidade e provoca pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e a noite.

No sábado, 19, o dia começa com sol e as temperaturas sobem rapidamente. A partir da tarde, a frente fria começa a provocar chuvas generalizadas, inclusive chuvas fortes, que podem vir a causar transtornos a população paulistana. No domingo o tempo permanece fechado, com chuvas a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam bem mais baixas.