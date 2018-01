Sol deve aparecer ao longo do dia nesta terça em São Paulo

O sol deve aparecer durante o dia em São Paulo, após a manhã começar com nebulosidade, chuviscos isolados e termômetros oscilando em torno de 15ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, especialmente no período da tarde. Com isso as máximas chegam aos 22ºC. Não há previsão de chuvas significativas para a capital.

Nos próximos dias o sol volta a predominar na capital paulista. Ainda faz um pouco de frio nas madrugadas com mínimas podendo chegar aos 12ºC, mas as temperaturas entram em rápida elevação no decorrer do dia com máximas atingindo os 26ºC. As chuvas devem retornar no fim da semana com a chegada de uma nova frente fria ao Estado.