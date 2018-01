Sol aparece, mas capital paulista deve ter chuva forte à tarde

A manhã desta quinta-feira, 26, começou com céu nublado e sol aparece entre nuvens ainda pela manhã, elevando as temperaturas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A temperatura máxima será de 30ºC no período da tarde. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade De acordo com o CGE, a partir da tarde retornam as condições de pancadas de chuva e trovoadas para a capital e Grande São Paulo, o que poderá novamente causar transtornos como desabamentos e alagamentos. Chove forte principalmente no Vale do Paraíba e região sul do Estado. Para os próximos dias, o sol aparece entre nuvens e retornam as condições de tempo abafado com pancadas mais intensas de chuva no final das tardes. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 30ºC.