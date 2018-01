Sol aparece entre nuvens em São Paulo nesta quarta

A passagem de uma frente fria com fraca atividade pelo litoral do sudeste brasileiro causou aumento de nebulosidade e ocorrência de garoa no começo da manhã desta quarta-feira, 20, entre a capital e a faixa leste do Estado de São Paulo.

A nebulosidade diminui e o sol aparece entre nuvens, elevando as temperaturas, que devem oscilar entre os 23ºC à tarde. Podem ocorrer chuviscos em pontos isolados no começo da noite, segundo o CGE.