Sol aparece entre nuvens e chove à tarde na capital paulista

As áreas de instabilidade deixam o tempo nublado em São Paulo, porém sem chuvas neste início de terça-feira, 10, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Ao longo do dia, o sol aparece alternando com muitas nuvens. Pancadas de chuva e possíveis trovoadas devem acontecer principalmente no período da tarde e início de noite. As temperaturas devem ficar por volta dos 28ºC.