Sol aparece em meio a nuvens e chove à tarde na capital

Depois de uma madrugada abafada, com temperaturas em torno dos 23ºC, esta terça-feira, 20, começa com sol entre nuvens em São Paulo e as temperaturas sobem um pouco ao longo do dia, podendo chegar à máxima de 27ºC. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade No fim da tarde há a possibilidade de pancadas isoladas de chuvas, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Podem ocorrer chuvas fortes no Vale do Paraíba. Uma frente fria que está no litoral associada a áreas de instabilidade diminui a temperatura na quarta-feira e o tempo fica mais ameno, com máximas de 24ºC.