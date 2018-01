Sol aparece e temperatura sobe nesta quinta na capital

O sol volta a aparecer nesta quinta-feira, 16, na capital paulista e a temperatura deve subir durante a tarde. Apesar do dia ter começado com muitas nuvens - por volta das 8 horas a cidade registrava 15ºC - o dia deve abrir e as temperaturas devem chegar aos 25ºC à tarde.

O tempo fica firme até sexta, mas uma nova frente fria chega ao País no fim de semana. No sábado e no domingo, a previsão é de chuva e de queda de temperatura.