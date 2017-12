Sol aparece e as chuvas voltam à tarde em SP

A manhã desta sexta-feira, 16, na capital paulista, começou com céu nublado mas o sol deve aparecer, alternando com muitas nuvens, segundo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Ao longo do dia, o céu terá muita nebulosidade e pancadas de chuvas a partir da tarde, com as temperaturas chegando aos 28ºC. Nos próximos dias essa condição não muda muito e são esperadas chuvas para o final de semana, especialmente no sábado, quando podem ocorrer pancadas fortes de chuvas. As temperaturas máximas que são registradas no período da tarde caem um pouco e não ultrapassam os 26ºC.