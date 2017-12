Sol aparece durante o dia e chove à tarde em SP

A manhã desta segunda-feira, 12, começou com céu nublado na capital paulista, mas o sol deve aparecer ao longo do dia, elevando a temperatura que deve chegar à máxima de 30ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Podem ocorrer pancadas rápidas de chuva entre o final da tarde e início da noite mas sem quaisquer transtornos para a cidade. Por volta das 7 horas chovia fraco em pontos isolados de São Paulo e a temperatura no aeroporto de Congonhas é de 22ºC e no Campo de Marte também é de 22ºC enquanto que na estação do CGE localizada no Butantã é registrado 22,5ºC e em Parelheiros, zona sul, é marcado 20,7ºC. Para os próximos dias é esperado céu nublado, temperaturas altas associadas com muita umidade ocasionando a sensação de tempo abafado e chuvas rápidas no período do final da tarde e início da noite.