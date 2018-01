Sol alterna com pancadas de chuva em SP nesta quinta

O sol apareceu nesta quinta-feira, 10, na capital paulista elevando as temperaturas, porém há a possibilidade de pancadas de chuva leve e isolada no fim do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Não há previsão de chuvas fortes para a Capital. A temperatura máxima deve ficar próxima dos 26ºC.

Amanhã e no sábado, a formação de uma área de baixa pressão dá origem a uma frente fria, que traz de volta as chuvas fortes para a Capital paulista e Grande São Paulo. Com isso, eleva-se o potencial para a formação de alagamentos e risco de novos deslizamentos de terra em função do solo já bastante encharcado.